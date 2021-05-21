МХАТ им. Горького провёл первую Творческую встречу в формате гала-ужина

https://static.news.ru/photo/7f31f760-ba4a-11eb-becf-96000091f725_660.jpg Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького (в центре) Фото: facebook.com/mxatteatr

20 мая в МХАТ им. М. Горького провели первую Творческую встречу в формате гала-ужина. Мероприятие было организовано при поддержке Росбанк L’Hermitage Private Banking и фонда «Институт культурной политики». В программе были заявлены презентация «Клуба друзей МХАТ», музыкальные номера из спектаклей, а также благотворительный аукцион.

Мероприятие проходило на Тверском бульваре в театральном фойе. Открыл встречу художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Он рассказал о проделанной в театре работе за текущий сезон и готовящихся премьерах.

В нынешнем сезоне у нас родился Попечительский совет, благодаря которому мы смогли сделать то, на что изначально у театра возможностей не было. Спасибо нашим меценатам и нашим партнёрам, — сказал художественный руководитель, передав слово организованному во МХАТ Совету.

Его председатель Игорь Кудряшкин поблагодарил всех, кто работает сегодня в театре за то, что уже сделано, и то, что ещё будет происходить впереди. Он отметил, что путь МХАТ великий, а дальше он будет ещё успешнее.

Далее о совместной работе фонда «Институт культурной политики» и театра подробно отчиталась его директор Екатерина Сиркен.

Хочу поблагодарить МХАТ имени М. Горького за интересные перспективы, открывающиеся для нас и театра в результате существующего партнёрства, и выразить отдельную благодарность художественному руководителю театра Эдуарду Владиславовичу Боякову за невероятное количество идей и искреннюю любовь к своему делу и театру.

Директор театра Олег Михайлов рассказал, как строится бюджет театра и во сколько обходится каждый спектакль. По его словам, в текущем театральном сезоне МХАТ потратил на премьеры более 109 млн рублей.

Наконец, выступил глава банка-партнёра Улан Илишкин. Он рассказал, что Росбанк видит свою миссию в создании устойчивого будущего театра, «предлагая инновационные и социально ответственные финансовые решения».

Мы стараемся интегрировать этот подход в каждый свой проект. Вот и сегодня Росбанк L’hermitage Private Banking с удовольствием стал генеральным партнёром данного вечера, — заключил Илишкин.

На ужине гостям анонсировали открытие Клуба друзей МХАТ и подарили карты уже действующим партнёрам и спонсорам. Театр решил запустить пять карт разного номинала, которые дают определённые привилегии членам клуба друзей. Так, бюджетная карта — «Стандарт» — стоит 10 тысяч рублей, а самая престижная карта — «Бриллиантовая» — 300 тысяч.

Партнёрам и меценатам с помощью музыкальных номеров и розыгрышей лотов благотворительного аукциона представили премьеры сезона-2021/2022. Например, актриса МХАТ Алиса Гребенщикова анонсировала свой будущий детский спектакль «Сказки в шатре» и одноимённый лот (бюджет постановки — 2 млн рублей). Его купили за 400 тысяч рублей. Самой высокой разыгранной на аукционе «позицией» стал предстоящий фестиваль «МХАТ. Танцы»: в него вошла «Бриллиантовая» карта и ночная иммерсивная экскурсия по театру на 20 человек. Лот выкупили за 550 тысяч рублей.

Все вырученные денежные средства пойдут на развитие театра и его будущие премьеры. Отмечается, что приглашённые на вечер гости пожертвовали театру около 2 млн рублей.