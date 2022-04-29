«Метрополитен-опера» заменила Нетребко украинской певицей

Постановка «Турандот» в «Метрополитен-опера» / Фото metopera.org

«Метрополитен-опера» заменила российскую оперную певицу Анну Нетребко на украинскую исполнительницу Людмилу Монастырскую в постановке «Турандот», передаёт The New York Times. Последняя призналась, что почувствовала себя неловко из-за этого.

Я была удивлена, но чувствовала, что для меня важно петь. Я хотела помочь, как могла. Я не люблю петь чужие контракты, — сказала Монастырская.

К участию в постановке её привлёк генеральный менеджер театра Питер Гелб. Сначала артистка отказывалась — её смущали вокальные требования и она опасалась недопониманий с Нетребко, с которой знакома лично. Гелб настоял на участи Монастырской в опере, он объяснил это «очень красивым и невероятно мощным голосом» певицы и её национальностью. Генеральный менеджер театра заявил, что выступление Монастырской является «дополнительным элементом поэтической справедливости».

Издание отмечает, что Монастырская на протяжении всей карьеры сторонилась политики. Она старается не читать новости, предпочитая уделять внимание семье, вере и артистизму.

Однако с начала спецоперации России на Украине её позиция изменилась. Монастырская раскритиковала заявления Нетребко, назвав их запоздалыми. Позднее она выступила против российского правительства и осудила художников, которые продолжают поддерживать Москву.

Нетребко после начала спецоперации на Украине опубликовала пост, где объяснила, что выступает за мир, и добавила, что считает неприемлемым «заставлять артистов высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою родину». Тогда миланский оперный театр «Ла Скала», нью-йоркская «Метрополитен-опера» и Баварская государственная опера заявили о прекращении сотрудничества с российской певицей.

Позднее Нетребко изменила своё отношение к спецоперации и выступила с осуждением действий России. После этого Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил её выступление, запланированное на 2 июня.

Действия оперной певицы подверглись жёсткой критике. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил её в отсутствии совести.

В настоящее время Анна Нетребко находится на гастролях в Монте-Карло. Ближайшее шоу состоится 30 апреля.