«Меня считают секс-куклой»: Памела Андерсон устроила двойную «исповедь» NEWS.ru узнал, что рассказала о себе 55-летняя звезда «Спасателей Малибу» в фильме Netflix «Памела: история любви» и книге «С любовью, Памела»

Фото: Rights Managed via imago-images.de/Global Look Press

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера документального фильма о жизни актрисы Памелы Андерсон. Одновременно с лентой в книжных магазинах США начались продажи мемуаров секс-иконы 1990-х «С любовью, Памела». Зачем 55-летняя звезда решилась на серию откровений и что нового она рассказала о себе в книге и фильме — в материале NEWS.ru.

Что за фильм «Памела: история любви» вышел на Netflix

На участие в посвященном ее жизни документальном фильме Netflix Памела Андерсон решилась после премьеры сериала «Пэм и Томми», состоявшейся на платформе Hulu год назад. Съемки проекта о скандальном браке актрисы с барабанщиком Томми Ли не были согласованы с самой героиней. С момента развода с музыкантом прошло 30 лет, но тема того замужества до сих пор остается крайне болезненной для секс-иконы 1990-х. Ознакомившись с несколькими сериями «Пэма и Томми», Андерсон назвала создателей проекта «козлами, которые должны ответить за это». Подумав, блондинка решила нанести паразитирующим на ее славе двойной удар: выпустить биографический фильм и книгу, причем сделать это одновременно.

Актриса утверждает, что в фильме Netflix «Памела: история любви» она рассказывает о себе без купюр. Крайняя степень откровенности подчеркивается домашним видом звезды, дающей интервью авторам фильма в халате и без всякого макияжа, ее готовностью пустить кинематографистов в святая святых — собственную спальню, а также целым архивом в виде личных дневников и видеозаписей разных лет, которые она предоставила создателям ленты.

Как рассказал режиссер фильма «Памела: история любви» Райан Уайт, актриса дала полный карт-бланш авторам картины по использованию архива. Звезда доверилась группе, и сама не знала, что именно из этих материалов войдет в финальную версию документальной истории.

Через личное видео и дневники Памела Андерсон рассказывает историю своего восхождения к славе, бурных романов и печально известного скандала с секс-видео, — говорится в описании трейлера.

Что рассказала Памела Андерсон о Томми Ли

Центральное место в фильме «Памела: история любви» (и книге «Памела, с любовью») занимает рассказ актрисы о ее нашумевшем браке с рокером Томми Ли и секс-скандал с их слитым в Сеть интимным видео. Героиня ленты сетует на многочисленные сплетни, которые слышит за спиной до сих пор, и заявляет, что «впервые хочет взять под контроль повествование» о своей судьбе.

Памела Андерсон и Томми Ли считались одной из самых ярких пар 1990-х. Они поженились в 1995 году, свадьбу они сыграли прямо на пляже в Канкуне, где Памела была в бикини, а Томми — в бордовых шортах. Вместо колец они набили «обручальные татуировки» на пальцах.

Нам было весело. Нашим правилом было отсутствие правил, — призналась актриса.

После свадьбы эффектную пару начали преследовать папарацци, охотившиеся за интимными кадрами знаменитостей. Однажды кто-похитил из сейфа актрисы откровенные фотографии молодоженов и их домашнее видео, которое попало в Сеть и сломало их совместную жизнь.

Это разрушило наши отношения, наши жизни. Это непростительно. Люди до сих пор думают, что могут извлечь выгоду из такого ужасного поступка, — возмущается Памела.

По ее словам, скандал с интимным видео «сокрушил» пару. Однажды ночью 1998 года между Томми и Памелой произошла серьезная ссора, во время которой музыкант ударил жену. В тот момент актриса держала на руках их младшего сына Дилана, а старший сын Брэндон был рядом.

Томми оторвал от меня Брэндона и швырнул меня и Дилана в стену. Он вывернул мне руку, — вспоминает Андерсон.

Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press Памела Андерсон и Томми Ли

Актриса отмечает, что «развод с Томми был самым тяжелым, самым трудным моментом жизни».

Я была подавлена. Я не могла поверить, что человек, которого я любила больше всего, был способен на то, что произошло той ночью. Мы оба были опустошены, но я должна была защитить своих детей, — объяснила она.

Томми Ли признали виновным в домашнем насилии и приговорили к шести месяцам лишения свободы. Спустя годы бывшие супруги смогли наладить отношения и «время от времени заглядывают друг к другу в гости».

Томми — отец моих детей, и я всегда буду ему благодарна, — говорит актриса.

О чем книга Андерсон «С любовью, Памела»

В книге «С любовью, Памела» Андерсон также уделяет немало внимания периоду совместной жизни с Томми Ли. Она называет его «единственным мужчиной в своей жизни, которого она любила по-настоящему».

Кроме того, актриса откровенно рассказывает и о других мужчинах. После развода с Томми Ли она еще несколько раз выходила замуж. Памела Андерсон состояла в браке с музыкантом Кидом Роком, музыкальным продюсером Риком Саломоном (за него она выходила замуж дважды), голливудским продюсером Джоном Питерсом. В 2021 году звезда «Спасателей Малибу» вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, однако спустя год пара развелась.

Как следует из опубликованных в американских СМИ фрагментов книги, Памела Андерсон с удовольствием вспоминает и события 30-летней давности, когда «царила полная свобода», а вокруг актрисы было «полным-полно художников, филантропистов, интеллектуалов и прекрасных женщин». С ними модель пересекалась на знаменитых вечеринках основателя Playboy Хью Хефнера, давшего ей путевку в жизнь.

Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press Откровенная история Памелы Андерсон вышла на экран

Немало страниц посвящено детству и юности актрисы, которой не раз пришлось стать жертвой домогательств и насилия. По словам звезды, сначала к ней приставала няня, затем ее в 12-летнем возрасте изнасиловал 25-летний мужчина. Чуть позже над Памелой надругались сразу несколько парней, одним из которых был её собственный молодой человек.

С вами делают настолько унизительные вещи, что вам будет стыдно рассказать об этом кому-то. Такие вещи оставляют отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Вы блокируете эти воспоминания или разбираетесь с ними позже, я вот разбираюсь с этим сейчас, — призналась Памела в интервью изданию Variety.

Похоже, двойная «исповедь», на которую решилась Памела Андерсон в книге и кино, — ее попытка помочь самой себе справиться с психологическими проблемами и заявить о том, что тревожит ее больше всего: статус секс-символа в какой-то момент превратился в клеймо и просто затмил все другие достижения актрисы.