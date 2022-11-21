Меньшова, Богомолов, Тарасова выступили на фестивале в Иркутске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Меньшова

В Иркутске завершился фестиваль культуры «Энергия», организованный группой Эн+, основателем которой является бизнесмен Олег Дерипаска. С 18 по 20 ноября жители города могли пообщаться с писателями, режиссерами и актерами. Кроме встреч со знаменитостями, на два дня в Иркутск приехала труппа театра на Бронной Константина Богомолова со спектаклем «Таня», билеты на постановку раскупили за сутки.

Фестиваль проходил в переформатированном «Сибэкспоцентре», который разделили на несколько зон: Кинозал, Лекторий, Книжная ярмарка, Артвыставка, Мультимедия, Lounge-зона. В Иркутск приехали звезды литературы, театра и кино: Константин Богомолов, Юлия Меньшова, Денис Драгунский, Евгений Водолазкин, Аглая Тарасова, Вадим Панов, Маша Трауб, Александр Цыпкин. Они рассказывали о себе и своей работе, делились планами, отвечали на вопросы зрителей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Аглая Тарасова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Аглая Тарасова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Цыпкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Цыпкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Денис Драгунский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Денис Драгунский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юлия Меньшова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юлия Меньшова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фестиваль «Энергия» открыл руководитель энергетической группы Эн+ Михаил Хардиков. Он отметил уникальность данного мероприятия.

Это мероприятие уникально не только для Иркутска. Я думаю, что в России мало городов, где проводятся культурные события такого масштаба. На фестиваль «Энергия» приехали известные творческие деятели, что является серьезным шагом в развитии культуры Иркутской области. И мы не останавливаемся на достигнутом, у нас грандиозные планы по программам социальной ответственности бизнеса. Желаю всем в дни фестиваля с пользой провести время, найти для себя что-то новое и напитаться положительной энергией созидания, — сказал Михаил Хардиков.

Актриса, телеведущая Юлия Меньшова рассказала зрителям историю создания ее отцом режиссером Владимиром Меньшовым фильма «Любовь и голуби». Творческая встреча завершилась демонстрацией фильма на большом экране и автограф-сессией актрисы.

Театральный режиссёр Константин Богомолов разоткровенничался и признался, что является «очень неуверенным в себе человеком». Богомолов рассказал, что «студентом был асоциальным персонажем, боялся людей и общества, был необщительным, нетусовочным, замкнутым. Через театр освоил способность общаться. Зашел в театр, как в психотерапию».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Богомолов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Богомолов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По мнению Константина Богомолова, «главное в театре — это энергия».

Ты видишь в человеке его энергию, а не пол и возраст. Например, у меня есть мечта — поставить «Ромео и Джульетту» с пожилыми артистами. И вот одного человека не стало, а другой не хочет жить после этого. Потому что только в возрасте жизнь становится менее важна, чем человек рядом. Если сделать «Ромео и Джульетту» про пожилых людей, это было бы сыграно психологически убедительно, — уверен режиссер.

В день закрытия фестиваля «Энергия» жители Иркутска выразили надежду, что он станет традиционным, и они снова встретятся со знаменитостями в будущем году.

Ранее сообщалось, что с 1 по 6 декабря в 24 российских городах пройдет пятый Фестиваль индийского кино — INDIAN FILMS FESTIVAL. Церемония открытия состоится 1 декабря в московском ТРЦ «Океания». Фильмом-открытием мероприятия станет приключенческий боевик «Пушпа. Восхождение» сценариста и режиссера Сукумара Банредди. Картину лично представят исполнители главных ролей: мегазвезды Аллу Арджун и Рашмика Манданна.