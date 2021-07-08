Медики начали выводить Мамонова из искусственной комы

Медики начали выводить музыканта и актёра Петра Мамонова из искусственной комы, рассказала РИА Новости его супруга Ольга Мамонова. Женщина отметила, что процедуру выполняют постепенно, так как сам процесс очень долгий.

Там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два — третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это всё делается очень долго, — добавила супруга артиста.

Она подчеркнула, что её «до глубины души» потрясла самоотверженность врачей, медсестёр и волонтёров, сражающихся во всём мире с коронавирусом.

Слава им! Слава им, великим этим врачам, медсёстрам, волонтёрам, — резюмировала Ольга Мамонова.

Мамонов находится в реанимации седьмые сутки. Его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжёлое. Пока музыкант остаётся на аппарате ИВЛ, добавила его супруга. Она чрезвычайно благодарна врачам за всё, что они делают для спасения её мужа.

О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером выступлений его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.

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