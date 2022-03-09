Основатель «Агаты Кристи» Глеб Самойлов сообщил о болезни матери

Основатель группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов сообщил NEWS.ru о болезни матери. Он рассказал, что женщина почти ослепла, сейчас ей помогает его брат Вадим, который находится в Екатеринбурге. Музыкант отметил, что проблемы матери со зрением — единственная тема общения экс-солистов популярного коллектива.

Вадим сейчас в Екатеринбурге с нашей мамой — она почти ослепшая, и Вадик ей помогает. Мы с ним общаемся только по поводу мамы. Других поводов для общения у нас нет, — заявил Глеб Самойлов.

Ранее музыкант рассказал, что «Агата Кристи» перестала существовать не из-за денег, как считалось до этого. Разногласия с Вадимом Самойловым начались из-за того, что Глеб был против исполнения написанных им песен на концертах, так или иначе связанных с политикой.

Братья Самойловы несколько лет судились за авторские права на песни, написанные в период существования группы. В результате разбирательств оба солиста получили одинаковые права на композиции «Агаты Кристи».