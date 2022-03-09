Музыкант Глеб Самойлов назвал настоящую причину распада «Агаты Кристи»

Легендарная группа «Агата Кристи» распалась не из-за денег, как считалось ранее. Основатель коллектива Глеб Самойлов в беседе с NEWS.ru заявил, что его разногласия с братом Вадимом Самойловым начались из-за того, что Глеб был против исполнения написанных им песен на военных и политических мероприятиях.

Собственно, из-за чего вся наша байда с Вадиком началась (ссора Глеба и Вадима Самойловых, создателей и лидеров группы «Агата Кристи». — NEWS.ru). Не из-за денег. Я был против того, чтобы мои песни, написанные именно мною в группе «Агата Кристи», звучали на политических и военных мероприятиях. Тем более что я часто выступал на противоположных, — рассказал Глеб Самойлов.

Экс-лидер «Агаты Кристи» напомнил, что несколько лет судился с братом из-за авторских прав на песни, написанные в период существования группы. В итоге разбирательств оба солиста, по словам Глеба Самойлова, имеют одинаковые права на композиции «Агаты Кристи» и могут «исполнять их где заблагорассудится».

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