Лидер рок-группы The Matrixx Глеб Самойлов экстренно госпитализирован

Врачи экстренно госпитализировали лидера рок-группы The Matrixx Глеба Самойлова.
К сожалению, мы вынуждены сообщить, что онлайн-концерт Глеба Самойлова и группы The Matrixx, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая в связи с состоянием здоровья Глеба, — говорится на сайте музыкального коллектива.
Представители музыканта отметили, что Самойлова увезли в больницу из-за приступа панкреатита.
Ранее NEWS.ru писал, что главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова умерла от рака. Генеральный директор «Русской медиагруппы» Роман Саркисов заявил, что её смерть является ужасной потерей для всего коллектива.
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