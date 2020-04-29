Лидер рок-группы The Matrixx Глеб Самойлов экстренно госпитализирован

Мемориал Советскому солдату в Ржеве еще не открыт, но его изображение уже появилось на российской монете. Она выполнена из серебра и выпущена ограниченным тиражом.

На оборотной стороне отчеканен образ солдата — центральный элемент мемориала, возвеличивающего солдат Великой Отечественной войны в местах кровавых ржевских боев 1942–1943 годов. Взлетающий клин журавлиной стаи исполнен в технике лазерного...