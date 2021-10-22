Вадим Самойлов сделал новое заявление по поводу скандала в Ельцин Центре

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов прокомментировал скандал во время своего выступления в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Он отметил, что имеет определённое отношение к этой площадке, которое он и высказал. Также музыкант не считает, что сказал что-то особенное по поводу представителей ЛГБТ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Был фестиваль. Ельцин Центр был одной из площадок. Раз я там оказался, у меня к ним определённое отношение, вот я на эту тему высказался. Всё. Им это не понравилось. Никто не покидал [зал], аплодировал народ. Ну, вы же видите, тема ЛГБТ, там все сильно возбудились. Хотя на самом деле я ничего особенного там не сказал, я сказал, что вы любите друг друга куда хотите, только не лезьте к нашим детям в школы. Но они у нас люди чувственные, обидчивые, — заявил Самойлов.

После выступления он рассказал изданию «Подъём», что сказал то, что думает, и не намерен извиняться.

В самом Ельцин Центре заявили, что могут прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля Ural Music Night после выступления Самойлова. Там подчеркнули свою приверженность «общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам». В частности, в центре выступают против принижения людей любых рас, национальностей и сексуальной ориентации.

Ранее экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в нецензурных выражениях обругал либералов и ЛГБТ. Это произошло во время выступления на фестивале Ural Music Night, проходившем в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Саму площадку музыкант обвинил в антигосударственной деятельности.