Музыкант Вадим Самойлов со сцены Ельцин Центра обматерил либералов и ЛГБТ

Экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в нецензурных выражениях обругал либералов и ЛГБТ. Это произошло во время выступления на фестивале Ural Music Night, проходившем в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Площадке, кстати, тоже досталось. Музыкант обвинил её в антигосударственной деятельности. Об этом сообщает издание Itʼs My City.

...есть тут какая-то херня борзая, тупорылая. <...> я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой *****, которая либеральная такая. Кстати, привет «Ельцин-центру». Дорогие мои, мы вас здесь факаем, мы здесь выступаем. Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной <...>. А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была сильной и единой, тех я всех люблю и приветствую. На Урале, в Сибири, где бы ни было, — заявил со сцены Самойлов.

После этого он отметил, что представители ЛГБТ могут заниматься сексом как им нравится, только не рассказывать об этом.

Позже он заявил изданию «Подъём», что сказал то, что думает, и не намерен извиняться.

За мат перед зрителями готов извиниться. А за всё остальное — нет, по сути я сказал всё правильно, — приводит его слова издание.

По поводу своего высказывания относительно ЛГБТ-сообщества музыкант добавил, что не гомофоб и у него есть друзья другой ориентации, но они это не озвучивают в публичном пространстве. Он отметил, что мы живём не на Западе, а на Востоке, поэтому какие-то вещи могут быть неприличными.

Ранее Ксению Собчак предупредили о пропаганде ЛГБТ после поцелуя на шоу Насти Ивлеевой. Юристы усмотрели в этом пропаганду нетрадиционных отношений и пригрозили экс-кандидату в президенты России штрафом до 100 тысяч рублей.