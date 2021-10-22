В Ельцин Центре ответили на слова основателя группы «Агата Кристи»

Ельцин Центр в Екатеринбурге может прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля Ural Music Night после заявлений экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова в ходе выступления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.

Организация отметила свою приверженность «общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам». В частности, в центре выступают против принижения людей любых рас, национальностей и сексуальной ориентации. Представители площадки отметили, что не уважают тех, кто позволяет себе резкие высказывания.

При этом Ельцин Центр подчёркивает, что никто из организаторов Ural Music Night не прервал монолог Самойлова.

Оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами «Ночи музыки» и надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах Ельцин Центра, — сказали в пресс-службе.

Ранее экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в нецензурных выражениях обругал либералов и ЛГБТ. Это произошло во время выступления на фестивале Ural Music Night, проходившем в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Площадке, кстати, тоже досталось. Музыкант обвинил её в антигосударственной деятельности.