Манижа подаст в суд на Wonderzine из-за колонки о Евровидении

Певица Манижа, представлявшая в 2021 году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», намерена подать в суд на издание Wonderzine из-за колонки о возможной связи исполнительницы с Кремлём. Об этом девушка написала в своём Instagram.
Уважаемый мной до сегодняшнего вечера журнал Wonderzine не побрезговал желтизной. Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело — комментарии в соцсетях или «бомбы» от анонимных тг-каналов, которые ни за что не отвечают, другое — профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом, — написала Манижа.
По словам певицы, её юристы уже готовят документы в суд, «чтобы отстоять честь и достоинство» исполнительницы и её семьи. Она также заявила, что у неё есть доказательства, которые «опровергнут эти фейки».
Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти «телеграм-разоблачения», — удивляется певица.
Речь идёт о
Телеканал «Дождь»
Я впечатлена скоростью реакции певицы Манижи, контакты с которой последние месяцы контролировал исключительно Первый канал. <...> Я проинформировала юристов издательского дома о претензиях — будем следить за развитием ситуации, — отметила Таратута.
Ранее сообщалось, что Манижа не планирует принимать участие в конкурсе во второй раз. По словам артистки, она согласится только в том случае, если её позовут в качестве ведущей или же ради классной коллаборации.