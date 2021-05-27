Манижа подаст в суд на Wonderzine из-за колонки о Евровидении

https://static.news.ru/photo/6a9c636c-8dd6-11eb-8288-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Певица Манижа, представлявшая в 2021 году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», намерена подать в суд на издание Wonderzine из-за колонки о возможной связи исполнительницы с Кремлём. Об этом девушка написала в своём Instagram.

Уважаемый мной до сегодняшнего вечера журнал Wonderzine не побрезговал желтизной. Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело — комментарии в соцсетях или «бомбы» от анонимных тг-каналов, которые ни за что не отвечают, другое — профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом, — написала Манижа.

По словам певицы, её юристы уже готовят документы в суд, «чтобы отстоять честь и достоинство» исполнительницы и её семьи. Она также заявила, что у неё есть доказательства, которые «опровергнут эти фейки».

Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти «телеграм-разоблачения», — удивляется певица.

Речь идёт о колонке главного редактора журнала Юлии Таратуты под заголовком «Почему выступление Манижи на „Евровидении“ не радует». В частности, в ней приводится информация Telegram-канала « Инфобомба », который уверен, что Манижу якобы «лоббировали» со стороны администрации президента. Эту информацию со ссылкой на «Инфобомбу» пересказывало также издание «Ленправда», зарегистрированное как СМИ.

Телеканал «Дождь» передал также реакцию автора статьи Wonderzine. По её словам, она поставила все ссылки на информацию, которую посчитала важной в нынешней политической ситуации. Верить этому или нет, по её словам, — решение читателей.

Я впечатлена скоростью реакции певицы Манижи, контакты с которой последние месяцы контролировал исключительно Первый канал. <...> Я проинформировала юристов издательского дома о претензиях — будем следить за развитием ситуации, — отметила Таратута.

Ранее сообщалось, что Манижа не планирует принимать участие в конкурсе во второй раз. По словам артистки, она согласится только в том случае, если её позовут в качестве ведущей или же ради классной коллаборации.