Любимова заявила, что «Евровидение» не имеет отношения к культуре

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«Очень средним» и невостребованным считает международный песенный конкурс «Евровидение» российский министр культуры Ольга Любимова. По её мнению, ведомство не должно вмешиваться в ход этого состязания, так как оно не имеет никакого отношения к культуре.

На заседании профильного комитета Госдумы Любимова призналась, что не следила за отбором представителя от России.

Министерство культуры не должно принимать участия в «Евровидении». Я вообще не считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться нас и тем более профильный комитет Госдумы, который занимается культурой. Он вообще к культуре никакого отношения не имеет изначально и не имел никогда, даже в 60-е годы. Очень средний конкурс, совершенно не востребованный даже в Европе. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся к участию во всем и к победе, — сказала Любимова, слова которой приводит ТАСС.

Глава Минкультуры также отметила, что не может с уверенностью сказать, что «знает результаты „Евровидения“» так как очень поздно возвращается домой.

Конкурс, который станет уже 65-м по счёту состоится в Роттердаме с 18 по 22 мая. Национальный отбор участника прободил Первый канал. По его итогам на смотр конкурса поедет певица таджикского происхождения Manizha. Песня, которой она собирается покорить зрителей называется «Русская женщина».

Ранее Manizha отметилась на шоу «Вечерний Ургант» и рассказала, как написала песню для «Евровидения». По её словам, «Русская женщина» была придумана за сутки. Однако, чуть позже призналась артистка, каркас композиции с битами был создан год назад на её гастролях в Тель-Авиве 8 марта, писал NEWS.ru.