Лучшие из лучших: начался финальный этап голосования «GQ Человек года»

30 сентября в Москве прошло светское мероприятие, посвящённое старту финального этапа голосования премии «Человек года» по версии журнала GQ. На него были приглашены звёзды российского шоу-бизнеса, бизнесмены, дизайнеры, главные редакторы изданий и руководители телеканалов.
Гостями вечеринки стали дизайнеры Валентин Юдашкин, Анастасия Задорина, группа Little Big, певцы Филипп Киркоров, Давид Манукян, продюсер Яна Рудковская, главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук, главный редактор журнала Vogue Россия Мария Фёдорова, главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева, телеведущие Елена Летучая, Ксения Собчак, режиссёр Константин Богомолов и многие другие знаменитости.
Редакция GQ выбрала по пять претендентов в следующих номинациях: «Бизнесмен года», «Актёр года», «Спортсмен года», «Музыкант года», «Автор года», «Ресторатор года», «Режиссёр года», «Открытие года», «Лицо с экрана» и «Продюсер года». Кроме того, она запустила голосование на своём сайте. В конце ноября состоится церемония, на которой будут объявлены имена победителей в 2020 году.
Самые яркие кадры гостей мероприятия — в фотогалерее NEWS.ru.
Группа Little Big
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Рената Пиотровски с супругом
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Елена Летучая
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Ян Цапник с супругой Галиной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоров
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Светский хроникер журнала «Tatler» Ариан Романовский
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Глава Capital Group Павел Те и его супруга, владелица концепт-стора «Кузнецкий мост 20» Ольга Карпуть
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Режиссер Эдуард Оганесян
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Музыкант группы Tesla Boy Антон Севидов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Журналист Марианна Максимовская
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева
Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков с сыном Николаем
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дизайнер Анастасия Задорина
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
DJ Kozak (Виталий Козак) и дизайнер, DJ Наталья Туровникова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Главный редактор журнала Vogue Россия Мария Фёдорова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская и певец Давид Манукян (DAVA)
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Финансист Ян Яновский
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Основательница российского бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен