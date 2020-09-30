Лучшие из лучших: начался финальный этап голосования «GQ Человек года»

Марион Котийяр стала второй актрисой в истории, которой удалось получить «Оскара» за роль в фильме на иностранном языке. Первой была Софи Лорен. Также за фильм «Жизнь в розовом цвете», где Котийяр сыграла икону французского шансона Эдит Пиаф, актриса получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)» и премию Британской академии кино- и телеискусства BAFTA в номинации «Лучшая актриса».

Путёвку в большое кино Марион получила благодаря Люку Бессону, известному своей способностью открывать таланты, особенно из женской части актёрского племени. У Бессона Котийяр снялась в блокбастере «Такси». Этот фильм получил...