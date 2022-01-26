Актёра Леонида Куравлёва выписали из больницы в Коммунарке, передаёт ТАСС. Он поступил туда в начале января с пневмонией лёгких. Коронавирус у него не подтвердился. Дальнейшую реабилитацию народный артист РСФСР будет проходить в другом медучреждении.

Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведён в одно из медицинских учреждений Москвы, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что семья актёра выражает благодарность всем врачам и медперсоналу.

Ранее издание Baza сообщило, что Куравлёв был переведён из больницы в Первый Московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой. Дело в том, что у артиста ранее обнаружили вирусно-бактериальную пневмонию, из-за которой его лёгкие были поражены на 30%. Врачам удалось справиться с пневмонией, но впоследствии Куравлёву присвоили паллиативный статус. У актёра есть неизлечимая болезнь. Точный диагноз пока не сообщается.

85-летний Куравлёв был госпитализирован в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке 5 января. Он поступил туда в тяжёлом состоянии с пневмонией, при этом его тесты на коронавирус были отрицательными.

Тогда же выяснилось, что до госпитализации Куравлёв проживал в доме престарелых. Это частное заведение под названием «Идиллия» в Москве. Туда его поместили дети, которые долго искали учреждение с хорошим уходом, современным оборудованием и реабилитологами. Известно, что после смерти супруги в 2012 году Куравлёв впал в депрессию, замкнулся в себе и оборвал связи с внешним миром.