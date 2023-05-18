«Я патриот»: кто «строчит доносы» на Козловского, Ахеджакову, Киркорова Что движет активистами, направляющими письма-жалобы на деятелей культуры в прокуратуру, СК и полицию

Фото: Сергей Булкин/Коллаж/NEWS.ru

Данила Козловский, Филипп Киркоров, Лия Ахеджакова

Проблемы с карьерой у многих российских артистов начались с жалоб, которые различные активисты, заподозрившие звезд в отсутствии патриотизма, направляли в полицию, Следственный комитет и Генпрокуратуру. Что движет общественниками — любовь к родине, самопиар или сведение счетов, разбирался NEWS.ru.

Пугачева, Козловский, Ахеджакова — все «жертвы» активиста Бородина

Солиста группы «Би-2» Леву (настоящее имя Егор Бортник) потребовали признать иноагентом и вменить ему штраф по административной статье. Автором инициативы выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, он же написал соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру. Жалоба на солиста «Би-2» последовала после того, как 9 мая артист в своих социальных сетях написал о том, что празднует День Победы 8 мая. Кроме того, он выразился против СВО.

Ранее Бородин обращался с различными жалобами на других звезд: Аллу Пугачеву, Данилу Козловского, Валерия Меладзе, Лию Ахеджакову и многих других.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лия Ахеджакова

Удалось ли Козловскому засудить обидчика «за клевету»

После обращения Бородина в правоохранительные органы с просьбой проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ у актера возникли серьезные проблемы с работой. Его стали снимать со спектаклей. Сам артист обвинения общественника назвал клеветой и обратил в суд с иском против Бородина о защите чести и достоинства.

На днях суд второй раз отклонил иск Козловского из-за нарушений при составлении документа. В итоге артист, оставшийся практически без работы в России, объявил, что уходит в отпуск до конца 2023 года.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Данила Козловский

Почему попали под огонь Киркоров и Гвердцители

Виталий Бородин не единственный общественник, прибегающий к написанию жалоб. Менее месяца назад юрист Максим Суров обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой провести проверку в отношении Филиппа Киркорова. В концерте артиста Суров усмотрел элементы пропаганды ЛГБТ. Однако депутаты Госдумы не поддержали активиста. Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru также подчеркнул свое отрицательное отношение к авторам подобных жалоб. «Ко всем доносчикам отношусь негативно», — признался юрист.

Под шквал критики попала и народная артистка РФ Тамара Гвердцители. Группа активистов из общественной организации «Отцы России» пожаловалась на нее в СК и Генпрокуратуру. Их возмутило, что после начала СВО певица отметила концертный тур по России и запланировала серию выступлений в США. Общественники потребовали лишить Гвердцители российского гражданства.

Фото: АГН Москва/Global Look Press Тамара Гвердцители

Чью сторону занял Юрий Лоза

Музыкант Юрий Лоза заявил NEWS.ru, что «люди пишут доносы из злости». «Жизнь не ладится или просто настроение плохое у человека — и он пытается найти крайнего», — считает певец. Он привел пример из истории Второй мировой войны. Лоза отметил, что через неделю после того, как гитлеровские войска заняли Париж, «на воротах немецкой канцелярии было вывешено большое обращение к парижанам, содержавшее просьбу прекратить нести жалобы на своих соседей».

«Парижане тогда буквально завалили канцелярию жалобами на всех и вся. Пытаясь таким образом решить какие-то свои собственные проблемы, выпустить пар или злость излить», — напомнил исполнитель.

Лоза рассказал, что его дед был расстрелян в СССР в конце 1930-х годов «именно по ложному доносу».

«Когда деда расстреляли, в его жилплощадь заселился — как позже выяснила наша семья — автор того самого доноса, по которому его посадили», — подчеркнул Лоза.

Исполнитель заключил, что гражданскую позицию следует выражать «не жалобами, а другими способами». При несогласии с чьей-либо позицией певец предлагает «оставлять посты в социальных сетях, тем самым создавая общественный резонанс».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Юрий Лоза

Почему автор петиции против Пугачевой не обратился в Генпрокуратуру

По пути создания резонанса в соцсетях пошел журналист и блогер Вадим Манукян. В 2017 году он создал в интернете петицию — открытое письмо Алле Пугачевой, в котором выступил против «засилья на телеэкранах одних и тех же артистов, связанных с Примадонной».

В беседе с NEWS.ru Манукян сообщил, что никогда не обращается с жалобами на артистов ни в Следственный комитет, ни в прокуратуру, поскольку «там полно другой работы, помимо разбирательств еще и с деятелями культуры — кто из них и что не так сказал».

Выпады общественников против ряда исполнителей Манукян назвал «травлей и преследованием». В частности, он задался вопросом, почему о том, что Данила Козловский «что-то не то написал и то ли уехал, то ли не уехал», активисты «вспомнили аж через год после непосредственного события и принялись жаловаться».

Еще больше журналиста, по его словам, «возмущает травля Ани Лорак».

«Лорак — очень хорошая певица. Она публично высказалась о том, что никогда не поддерживала украинскую армию. И не поддерживает позицию украинского государства. Она подчеркивает, что выбрала Россию и здесь живет. Почему у нее отменяют концерты, на каком основании? Потому что она с Украины родом? Не должно быть единой гребенки, которой всех пытаются причесать», — убежден блогер.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва

Могут ли жалобы на артистов изменить культуру к лучшему

По мнению председателя Московского отделения Российского профсоюза работников культуры Лидии Фоминой, проблема заключается «не в отдельных артистах — Пугачевой или условном Козловском», а в «общем культурном фоне в нашей стране».

«Мы — профсоюз — и до начала СВО, и после многократно обращались во все органы власти. Говорили, что в театрах идут спектакли, которые убивают нашу русскую культуру. Эти спектакли продолжают идти. Телевидение не изменило повестку, весь шоу-бизнес остался прежним, по большому счету. Можно обклеиться этими жалобами и ходить, а ничего, по большому счету, не меняется», — считает Лидия Фомина.

По ее мнению, уже очевидно, что «жалобы мало решают» и нужны какие-то «иные общественные механизмы».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Филипп Киркоров

Кто предложил отправлять «жалобщиков» в ЧВК «Вагнер»

Певец и музыкальный продюсер Андрей Ковалев в беседе с NEWS.ru отметил, что неоднократно писал жалобы «в соответствующие структуры на профессиональных мошенников, жуликов и инфоцыган».

«Я регулярно пишу письма в правоохранительные органы. Раньше это не находило отклика. А сейчас находит — вода камень точит. Например, инфоцыган начали проверять на неуплату налогов и наказывать. Это реакция, я считаю, в том числе и на мои письма. Не считаю себя стукачом — я, наоборот, патриот России. И я хочу, чтобы граждан России не обманывали», — подчеркнул исполнитель.

Ковалев заявил, что «некоторые деятели на этом фоне (жалоб на артистов. — NEWS.ru) делают свой пиар, но отличить искреннюю гражданскую позицию от позерства несложно».

«Если мне президент поручит создать соответствующую комиссию, то я непредвзято с этим разберусь. Реально стукачей накажем. Как? Очень просто — отправим в ЧВК „Вагнер“. А те артисты, кто против нашей страны, в России выступать не будут. Но и охоты на ведьм быть не должно», — уверен артист.

Солидарность с Ковалевым выразил Юрий Лоза. По его мнению, «должны быть выработаны единые государственные нормативы того, что является основанием для наказания деятеля культуры, а что не является».

«Если изложенные в жалобе обстоятельства не подтверждаются, то наказание должен нести ее автор», — считает Юрий Лоза. Он подчеркнул, что «как только за ложные доносы начнут наказывать, их количество сразу уменьшится в разы».

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Боец ЧВК «Вагнер»

Как относятся к жалобщикам в Кремле

Свою позицию к авторам жалоб выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что «доносы как были отвратительны, так и остаются».

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