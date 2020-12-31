Корона сбила короны: как звёзды пережили 2020 год

2020 год начался, как всегда: по телевизору шли отснятые музыкальные программы, в кинотеатрах шли премьеры, а организаторы крупных фестивалей готовились к масштабным шоу.

Однако, несмотря на то что информация о коронавирусе была, а Китай уже закрыл города на карантин, мало кто думал, что последним крупным событием из мира культуры года будет «Оскар». Лучшим фильмом тогда стал «Зелёная книга» Питера Фаррелли.

А даты следующего «Оскара», как окажется позже, сместят из-за задержек в прокате будущих картин-номинантов. В итоге вручение премии должно пройти 25 апреля 2021 года, а не в феврале, как это было раньше.

В январе — феврале фанаты Евровидения следят за отборочными турами в странах — участницах конкурса. И уже в марте, например, отбор Норвегии прошёл без зрителей. Однако каждая страна продолжала готовиться к конкурсу, но уже встреча глав делегаций прошла в удалённом формате, а позже юбилейное Евровидение отменили, впервые за 65 лет.

В итоге Евровидение-2021 обещали провести, но самым жёстким сценарием может стать удалённый формат: участники в Нидерланды не поедут, выступления, хоть и живые, запишут заранее и покажут в прямом эфире. Такое шоу уже показали в ноябре — так прошло Детское Евровидение — 2020.

На постсоветском пространстве также не обошлось без отмен: не состоялись ни традиционная «Новая волна» в Сочи, ни «Жара» в Баку, а «VK Fest» вместо открытой площадки в Санкт-Петербурге состоялся в студии онлайн.

В России деятели культуры с содроганием смотрели на новые ограничения. Не секрет, что отечественные звёзды полностью зависят от концертных выступлений. В марте страну закрыли на жёсткий карантин, а недельная изоляция затянулась на долгие три месяца, культурная жизнь хоть и возродилась летом, но с коронавирусными ограничениями, которые продлили и на 2021 год. Главным ударом стали меры в Москве: власти разрешили заполнять залы не более чем на 25%. Это сделало все концерты и спектакли нерентабельными.

В итоге правительство сразу внесло сферу развлечений в список наиболее пострадавших, однако мер поддержки не хватает, заявляли звёзды. Кто-то откровенно жаловался.

Например, Андрей Ургант заявил о своём бедственном положении.

Сейчас я нахожусь на грани бедности. Так что если не моя надежда на моего сына [телеведущего Ивана Урганта], я бы спокойно мог предположить, что мне придётся голодать, — сказал Ургант-старший.

Дмитрий Маликов признался, что потерял 80% дохода.

Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что его продюсерский центр потерял почти 100% прибыли.

Игорь Матвиенко Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Я знаю, что музыканты, но это, конечно, не первые лица, меняют род деятельности: идут в грузчики и такси, — сказал Матвиенко.

Его слова подтвердил и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Артисты цирка, чтобы прокормить животных, в карантин и период ограничений сменили профессию: и даже заслуженные артисты стали разносчиками пиццы.

Певец Сергей Лазарев признался, что его доходы сократились в 10 раз, однако всё это время он продолжал платить своей команде: музыкантам и танцорам.

Актриса Марина Федункив заявила, что её доход в первой половине года увеличился за счёт рекламы, но во второй всё же она узнала, что такое убытки: не стало традиционных заказов на корпоративы, а заработанные деньги она летом вложила в запись альбома и съёмки клипов.

Без корпоративов на Новый год осталась и Валерия. Её муж и продюсер Иосиф Пригожин откровенно признался, что выступление певицы на праздники никто не заказал.

А вот Таисия Повалий рассказала, что научилась жить на 50 тысяч рублей в месяц. Певица отметила, что помогают родственники, которые присылают продукты из деревни.

Не обошлось и без масштабных скандалов в период пандемии. Валерий Меладзе решил призвать всех звёзд отказаться от новогодних «огоньков» в знак протеста против всех ограничений властей. Но позже взял свои слова назад, но его коллеги уже успели разделиться на два лагеря: одни всё ещё продолжают критиковать певца, другие встали на его сторону.

Однако традиционные «голубые огоньки» прошли, как в старые добрые времена, а самым востребованным артистом на них стал Николай Басков.