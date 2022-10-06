Корчевников расплакался в прямом эфире, говоря о защитниках родины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Корчевников

Борис Корчевников расплакался в прямом эфире, комментируя ситуацию с уехавшими россиянами и мобилизацией. Генеральный директор телеканала «Спас», говоря о защитниках родины в эфире канала «Соловьев. Live», не смог сдержать эмоций.

Что же это такое, наша Родина, если за нее кто-то отдает жизнь, а я ее, значит, не люблю. Если она при этом стоит того, что за нее отдают жизнь. За нее и за меня. Как же мне жить дальше? — задался вопросом Корчевников.

Телеведущий прошелся и по тем, кто не хочет участвовать в спецоперации и критикует ее.

Если ты даже тогда не можешь изменить отношения к своей стране, то на тебе можно ставить крест. Ты ничто, ты зеро, ты ноль, ничто тебя не научит ни патриотизму, ни человеколюбию. Ты тлен, мусор, — сказал актер и разрыдался.

Многие зрители решили, что Корчевников рыдает из-за россиян, которые спешно покинули страну, не желая участвовать в СВО. Однако сам телеведущий опроверг эти слова, отметив, что родина не простит таких людей.

Я плакал, говоря не об уехавших. А о тех, кто сейчас за нас бьется и умирает. О том, что эти жертвы должны и нас научить жертвовать. Глядя на то, что кто-то за твою жизнь прямо сейчас отдал свою, невозможно продолжать жить так же, как раньше, — пояснил руководитель православного канала.

Сам он не находится на фронте только потому, что помогает жителям Донбасса и российским солдатам, которые находятся на передовой, собирая для них и регулярно поставляя гуманитарную помощь. В Донбасс, уточняет телеведущий, он поедет еще не раз. И если его призовут, он будет в армии, не рассуждая.

Ранее Борис Корчевников гневно отреагировал на убийство журналистки Дарьи Дугиной, совершённое украинкой Натальей Вовк. Телеведущий уверен, что женщина ответит за свои подлые деяния.