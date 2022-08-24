«Трусливое животное»: Корчевников с гневом высказался об убийце Дугиной Корчевников предрёк убийце Дугиной потерю покоя и остаток недолгой жизни в страхе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Корчевников

Борис Корчевников гневно отреагировал на убийство журналистки Дарьи Дугиной, совершённое украинкой Натальей Вовк. Телеведущий уверен, что женщина ответит за свои подлые деяния, о чём написал в своём Telegram-канале.

Гендиректор телеканала «Спас» отметил, что убийцу Дарьи Дугиной нашли быстро и теперь её лицо и имя знает уже весь мир.

Наталья Шабан сделала это, чтобы мы боялись. Чтобы боялся каждый, ведь у терроризма нет других целей. Только бояться теперь будет сама Шабан. До конца своих дней, который близок. Не будет города, улицы и спальни на планете, где это трусливое животное будет спать спокойно, — убеждён Корчевников.

В отличие от погибшей Дарьи Вовк вовсе не сильна духом, отметил телеведущий. А «трусливым животным» она является потому, что терроризм очень труслив. Актёр уверен, что убивать безоружных, слабых и беззащитных могут только те, кто не умеет воевать с открытым лицом в честном бою. И убивают слабых только те, кто сами слабее их, — как делали все восемь лет в Донбассе.

Даша убита, но она победила! Эта красивая хрупкая женщина — ещё одно лицо нашей Победы, сияющей не мирской славой, но отсветом Царства Небесного, в которое сейчас вошла новая мученица, — заключил Корчевников.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает ООН осудить убийство Дарьи Дугиной, погибшей 20 августа в результате взрыва автомобиля. Он отметил, что российскими спецслужбами предварительно установлено, что за этим преступлением стоят украинские спецслужбы.