Кончаловский осек фотографов на премии «Ника» Режиссер Кончаловский посоветовал фотографам «не режиссировать» на премии «Ника»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Режиссер Андрей Кончаловский посоветовал журналистам «не режиссировать» во время фотосъемки в рамках церемонии вручения премии «Ника», передает корреспондент NEWS.ru. Так он отреагировал на предложение репортеров «немного развернуться». Кинематографист, посетивший мероприятие с женой, актрисой Юлией Высоцкой, отметил, что дело фотожурналистов — только сделать кадры.

Не режиссируйте, пожалуйста! Ваше дело снять, — сказал Кончаловский фотографам.

86-летний режиссер выбрал для выхода в свет темно-синий костюм и голубую рубашку. Высоцкая подчеркнула фигуру черным платьем с открытой спиной и декольте. Супруги выглядели счастливыми и улыбались фотографам.

Кинопремия «Ника», учрежденная секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана, проводится в 37-й раз. Награды будут вручены в 16 номинациях — за игровые, анимационные и документальные проекты.

Ранее стало известно, что Высоцкая возвращается в кино впервые за несколько лет. Актриса задействована в съемках нового фильма «Огненный мальчик». Как отметил кинокритик Александр Шпагин, звезда сама выбирает интересные проекты, так как ей уже не нужно зарабатывать себе имя.