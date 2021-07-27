Композитор Дунаевский оценил внедрение системы QR-кодов в театрах

Народный артист России и руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский считает, что введение QR-кодов в театрах не увеличит их посещаемость. Как заявил он в беседе с «Радио 1», для защиты от коронавируса лучше использовать маски и перчатки.

Как отметил композитор, с QR-кодами зал не заполнится, к тому же такое ограничение ничего не даст. По его словам, это уже было понятно по ситуации с ресторанами, поэтому и отменили быстро систему QR-кодов.

Ранее глава столичного департамента культуры Александр Кибовский подписал приказ, согласно которому руководство учреждений культуры Москвы самостоятельно принимает решение, вводить ли доступ по QR-кодам для посетителей. При этом столичные театры с осени смогут пускать зрителей на спектакли по QR-кодам без ограничений.

Как сообщил 19 июля мэр Москвы Сергей Собянин, система QR-кодов становится необязательной. Успешный ход вакцинации позволяет отказаться от этой меры. По его словам, система QR-кодов, проработавшая две недели, свою задачу выполнила.