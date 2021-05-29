«Коммунисты России» потребовали запретить концерты Бузовой

https://static.news.ru/photo/308a122c-c1f3-11eb-b2a0-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/parkseasonfest

Партия «Коммунисты России» направила в Министерство культуры РФ и Роскомнадзор обращение с требованием запретить концерты певицы Ольги Бузовой. Кроме того, они предложили провести медицинское освидетельствование, чтобы проверить, не принимала ли артистка чего запрещённого перед выходом на сцену в Волгограде, передаёт АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу партии.

По мнению партии, концерты знаменитости «превращаются в пропаганду алкоголя, антиобщественного поведения и, предположительно, в пропаганду приёма не установленных пока препаратов, что нарушает законодательство». «Коммунисты России» при этом отметили , что следовало бы проверить Бузову на предмет того, что она принимала перед выходом на сцену. Однако подчёркивается, что данное решение должны принимать органы правопорядка.

Скандальный концерт прошёл в минувшие выходные в Волгограде. Бузова выступала на фестивале ParkSeason Fest. Появившись перед зрителями, артистка нецензурно выругалась в микрофон, а в один момент показала собравшимся на её выступлении средний палец. Также во время выступления звезда много шутила — по мнению волгоградцев, не очень адекватно. Помимо этого, певица заявила, что «нужно каждую секунду ловить момент, наслаждаться жизнью, потому что жизнь одна. Кайфуйте». Фестиваль был заявлен организаторами как семейный, поэтому многие пришли с детьми.

Ранее сообщалось, что жители возмутились концертом Бузовой в Волгограде. Она во время выступления заявила, что ей 35 лет и она «дура». Зрители также сняли певицу, когда её передавали из рук в руки мужчины на сцене.