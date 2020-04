Мужчина некоторое время находился в госпитале из-за сердечной недостаточности, заявил его сын Райан. Именно в медицинском учреждении Лардж подхватил инфекцию.

BREAKING: Comedian Eddie Large has died from coronavirus, his family confirm. He had underlying heart problems.

What sad news - he & Syd Little were one of Britain's most beloved comedy duos. RIP. pic.twitter.com/7AqpVj2997