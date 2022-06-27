Киркоров, Газманов, Рудковская: звёзды на показе мод Юдашкина возле Кремля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве

Показ новой коллекции российского модельера Валентина Юдашкина завершил Московскую неделю моды. Дефиле состоялось на Парящем мосту в парке «Зарядье» возле Кремля.

Оценить работу дизайнера пришли Филипп Киркоров с отцом Бедросом, певец Олег Газманов с женой Мариной, продюсер Иосиф Пригожин с супругой Валерией, актёр Дмитрий Дюжев, певицы Анита Цой и Жасмин, продюсер Яна Рудковская и другие звёзды.

Валентин Юдашкин, которого ранее не допустили к проведению дефиле в онлайн-формате в рамках Недели моды в Париже, поскольку тот не осудил спецоперацию РФ на Украине, сумел поразить гостей и участников Московской недели моды. Дизайнер представил как роскошные облачения с жемчугом, так и повседневную одежду: платья, плащи, кардиганы, брючные костюмы.

Кадры новой коллекции Валентина Юдашкина и звёздных гостей его показа — в галерее NEWS.ru.