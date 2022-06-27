Показ новой коллекции российского модельера Валентина Юдашкина завершил Московскую неделю моды. Дефиле состоялось на Парящем мосту в парке «Зарядье» возле Кремля.
Оценить работу дизайнера пришли Филипп Киркоров с отцом Бедросом, певец Олег Газманов с женой Мариной, продюсер Иосиф Пригожин с супругой Валерией, актёр Дмитрий Дюжев, певицы Анита Цой и Жасмин, продюсер Яна Рудковская и другие звёзды.
Валентин Юдашкин, которого ранее не допустили к проведению дефиле в онлайн-формате в рамках Недели моды в Париже, поскольку тот не осудил спецоперацию РФ на Украине, сумел поразить гостей и участников Московской недели моды. Дизайнер представил как роскошные облачения с жемчугом, так и повседневную одежду: платья, плащи, кардиганы, брючные костюмы.
Кадры новой коллекции Валентина Юдашкина и звёздных гостей его показа — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Дмитрий Дюжев на показе новой коллекции модельера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица Жасмин перед началом презентации своей коллекции на Парящем мосту в парке «Зарядье» на закрытии Московской недели моды
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Дизайнер Валентин Юдашкин на показе своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Филипп Киркоров и дизайнер Валентин Юдашкин на показе своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Филипп Киркоров на презентации коллекции модельера Валентина Юдашкина на Парящем мосту в парке «Зарядье» на закрытии Московской недели моды, которая проходила в столице с 20 по 26 июня
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Филипп Киркоров на презентации коллекции модельера Валентина Юдашкина на Парящем мосту в парке «Зарядье» на закрытии Московской недели моды, которая проходила в столице с 20 по 26 июня
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоров на показе одежды из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Филипп Киркоров на презентации коллекции модельера Валентина Юдашкина на Парящем мосту в парке «Зарядье» на закрытии Московской недели моды, которая проходила в столице с 20 по 26 июня
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Дизайнер Валентин Юдашкин на показе своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Екатерина Стриженова (справа) на презентации коллекции модельера Валентина Юдашкина на Парящем мосту в парке «Зарядье» на закрытии Московской недели моды, которая проходила в столице с 20 по 26 июня
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица Анита Цой после показа новой коллекции модельера Валентина Юдашкин в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Народный артист РФ Бедрос Киркоров после показа новой коллекции модельера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Олег Газманов с супругой Мариной Газмановой на показе одежды из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Олег Газманов на показе одежды из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве