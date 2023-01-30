«Канонический образ»: названа лучшая исполнительница роли Уэнсдей Аддамс Кинокритик Григорьев назвал Лизу Лоринг лучшей исполнительницей роли Уэнсдей Аддамс

Фото: ABC Promo Trailer

Лиза Лоринг

Образ Лизы Лоринг в роли Уэнсдей Аддамс стал каноническим, и на него ориентировались все, в том числе кинорежиссер Тим Бертон, когда искал актрису для сериала «Уэнсдей» и в итоге выбрал Дженну Ортегу, но даже она сыграла хуже, заявил NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. По его мнению, ближе всего к оригиналу роль злобной девочки исполнила Кристина Риччи в экранизации «Семейки Аддамс» 1991 года.

Образ Лизы Лоринг в роли Уэнсдей Аддамс стал каноническим, и на него ориентировались все. Ближе всего и не менее талантливо эту всегда молчаливую и крайне злобную девочку сыграла на экране Кристина Риччи. Она является продолжением тех черт, которые режиссеры подбирали в созданном образе Лоринг. Когда она снималась, не понимала до конца, что за персонаж у нее выйдет, среди одноклассников найти такую девочку сложно. Это скорее собирательный образ немного диковатой, высокомерной, тонко чувствующей, но слишком хорошо знающей девочки, — отметил Григорьев.

Кинокритик добавил, что отличительной чертой Уэнсдей Аддамс является совсем не детское выражение лица, а Риччи удалось ярко передать эту фишку.

Американская актриса кино и ТВ Лиза Лоринг, сыгравшая роль Уэнсдей в оригинальном сериале «Семейка Аддамс» 1964–1966 годов, умерла 28 января в возрасте 64 лет.

Герои семейки Аддамс появились в 1938 году благодаря американскому художнику Чарльзу Аддамсу. Он создал их для газетных комиксов, публиковавшихся в журнале The New Yorker. Они выходили до самой смерти художника. В 1960-х также появилась первая экранизация: с 1964 года по 1966 год в общей сложности вышло 64 эпизода. Однако самой знаменитой историей семьи на экране по сей день является та, что представлена в фильме режиссёра Барри Зонненфельда. Кинолента вышла в 1991 году.