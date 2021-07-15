«Как жалко Петю»: Дибров отреагировал на смерть Мамонова

Телеведущий Дмитрий Дибров в беседе с NEWS.ru прокомментировал новость о смерти актёра, музыканта Петра Мамонова.

Проект Мамонова «Звуки Му» был серьёзным ответом Москвы на развитие петербургского рока. Жалко, хороший был человек, яркий. «Шапито-шоу» — гениальный фильм вообще, просто чудесный. Я бы не сказал, что Петя — актёр. Всё-таки слишком многих актёров я знал за жизнь благодаря своей профессии. Скорее актёром можно назвать человека, который окончил «Щуку», например, или «Щепку». А Мамонов — творец, незаурядный мыслитель, — сказал Дибров.

Телеведущий также отметил, что ему очень нравилась радиопередача Петра Мамонова «Золотая полка» (выходила на «Эхе Москвы»). В этом авторском проекте Мамонов ставил музыку, которую считал важной для оценки слушателями, читал Евангелие и свои стихи, рассуждал о жизни.

Пётр Мамонов умер 15 июля в Москве от коронавирусной инфекции в возрасте 70 лет. Врачам так и не удалось вывести его из состояния комы. На смерть Петра Николаевича отреагировала Ксения Собчак, назвавшая его «величиной, махиной». Актёр Алексей Подольский, снимавшийся с Мамоновым в фильме «Пыль», отметил, что тот был «штучным» человеком.