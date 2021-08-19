Известный фотограф открыл выставку на «Винзаводе» о природе и технологиях

Известный фотограф Саша Генцис открыл персональную выставку в Центре современного искусства «Винзавод», посвящённую противостоянию природы и технологий. Об этом сообщается на официальном сайте «Винзавода».

Эта выставка — размышление о технологическом процветании, уважении к природе, поиске здравого смысла непосредственно здесь и сейчас, — говорится в описании.

Художественная концепция выставки «Природа или прогресс» предполагает столкновение двух полярных сторон окружающего нас мира, естественных творений природы и рукотворных детищ промышленной революции. Всего будет представлено около 50 снимков Генциса: на противоположных друг от друга стендах будут выставлены фотографии, отображающие как красоту природы, так и мощь индустриального производства.

Выставку «Природа или прогресс» можно будет посетить с 20 августа по 3 сентября.

Ранее сообщалось о драке между художниками и местными жителями во время художественной выставки в Архангельске.