Известный фотограф открыл выставку на «Винзаводе» о природе и технологиях
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:26, 20 августа 2021
Фото: sashagentsis/instagram.com
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Известный фотограф Саша Генцис открыл персональную выставку в Центре современного искусства «Винзавод», посвящённую противостоянию природы и технологий. Об этом сообщается на официальном сайте «Винзавода».
Эта выставка — размышление о технологическом процветании, уважении к природе, поиске здравого смысла непосредственно здесь и сейчас, — говорится в описании.
Художественная концепция выставки «Природа или прогресс» предполагает столкновение двух полярных сторон окружающего нас мира, естественных творений природы и рукотворных детищ промышленной революции. Всего будет представлено около 50 снимков Генциса: на противоположных друг от друга стендах будут выставлены фотографии, отображающие как красоту природы, так и мощь индустриального производства.
Выставку «Природа или прогресс» можно будет посетить с 20 августа по 3 сентября.
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