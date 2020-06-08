Итальянский Vogue поместил на обложку рисунки детей

https://static.news.ru/photo/0876fca8-a9aa-11ea-8868-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/vogueitalia

Итальянская версия журнала Vogue поместила на обложку нового номера детские рисунки. Тираж поступит в продажу 9 июня.

Всего издание представило восемь вариантов обложек июньского выпуска. На рисунках изображены человечки, нарисованные детьми в возрасте от двух до десяти лет.

Выпуск будет посвящён подрастающему поколению, а слоганом выпуска стала фраза Our New World («Наш новый мир»). Прототипами людей, нарисованных на обложках, стали модели, участвовавшие в показе Metiers d'Art 2019/20 от Chanel.

Апрельский номер итальянской версии журнала Vogue впервые в истории вышел с пустой обложкой. Таким образом издание отреагировало на пандемию коронавируса, которая уже унесла жизни более 17 тысяч итальянцев, писал NEWS.ru.