Итальянский Vogue впервые выйдет с пустой обложкой

https://static.news.ru/photo/add8f294-798c-11ea-9525-fa163e074e61_660.jpg Фото: vogueitalia/instagram

Свежий номер итальянской версии журнала Vogue, который должен появиться 10 апреля, впервые в истории выйдет с пустой обложкой.

Издание таким образом отреагировало на пандемию коронавируса, которая уже унесла жизни более 17 тысяч итальянцев. Обложка белого цвета опубликована в Instagram журнала.

Белый — это, прежде всего, уважение. Белый — это перерождение, свет во тьме, сумма всех цветов. Белый — это цвет халатов тех, кто жертвует своими жизнями ради спасения наших, — говорится в подписи к публикации.

Журналисты также сравнили белый цвет с чистым листом и «заглавной страницей новой истории, которая вот-вот начнётся».

Как писал NEWS.ru, американский журналист Скотт Гастин показал, как публика в США реагировала на фильм «Мстители: Финал». Таким образом он напомнил подписчикам, чего лишились люди после закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.