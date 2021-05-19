Историк моды разглядел в образе Манижи агрессивный посыл

https://static.news.ru/photo/bae036ea-b8a2-11eb-8e7c-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев разглядел агрессию в наряде Манижи, представляющей в этом году Россию на международном конкурсе «Евровидение». Историка моды не зацепили красный цвет и подача певицы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Васильев считает, что манера Манижи слишком напористая. По словам телеведущего, топот певицы и бэк-вокалистов во время исполнения номера символизирует Россию, при этом ассоциация не близка мирным намерениям. Кроме того, красный цвет рабочего комбинезона, символизирующего усердный труд россиянок, будто усиливает этот агрессивный посыл.

Значит, мы видим Россию грозной, топающей, красной и самоуверенной. Я сужу по картинке, которую увидел, — сказал Васильев.

Манижа вышла изначально к зрителям в объёмном платье, сшитом из ярких лоскутов ткани. Все они присланы из разных регионов России. Продолжила выступление певица в комбинезоне, а дополнением к образу послужил кокошник. Впереди финал — трансляцию будет вести Первый канал 22 мая, начало в 22:00.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с NEWS.ru высказался о Маниже и международном конкурсе «Евровидение». Ему не понравился текст песни российской певицы, так как «можно было подобрать что-то получше», однако ,«коли её уже выдвинули», политик желает артистке удачи. Он надеется, что Россия займёт первое место.