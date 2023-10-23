Музыкант Киселев назвал виновных в отъезде Исинбаевой и Хаматовой из России Музыкант Киселев назвал уехавших из РФ звезд «продуктом внутренней политики»

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Елена Исинбаева

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев в эксклюзивном интервью NEWS.ru назвал звезд, уехавших из России после начала СВО, «продуктом руководителей культуры и внутренней политики». По его мнению, общество скептически воспримет их возвращение обратно на родину.

Артисты, которые уехали, и персоны спортивные — Исинбаева, Хаматова и дальше по списку — это продукт наших руководителей культуры, внутренней политики, общественных организаций, — подчеркнул Киселев.

При этом он напомнил, что чиновники от культуры и спорта не понесли никакой профессиональной ответственности за то, что некоторые артисты и спортсмены уехали из России и позволяют себе критику России.

Ситуацию с эмиграцией медийных фигур он сравнил с историческим периодом после революции 1917 года. Тогда из России за границу «выезжали целые пароходы», на бортах которых находились «писатели, философы, интеллектуальная элита». Однако разница в том, подчеркнул музыкант и продюсер, что «они высланы были из страны».

Многие из культурных эмигрантов той волны потом вернулись в СССР и доказали делом свою любовь к родине. Нынешние же медийные персоны уехали по своей воле, их никто не выгонял, — напомнил продюсер.

Он предположил, что деятели культуры и спорта начнут теперь возвращаться обратно в Россию — однако, по его мнению, их возвращение продиктовано не любовью к родине, а желанием «просто пересидеть очередной исторический период». Музыкант предрек, что медийные фигуры, возвращаясь, будут подвергнуты остракизму общества, которое «невозможно изменить и преодолеть».

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер отказалась комментировать корреспонденту NEWS.ru ситуацию вокруг двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. По ее словам, такие вопросы носят провокационный характер.

А музыкант Олег Газманов назвал «дикостью» высказывания о том, что Россия — это якобы «страна рабов». Ранее «рабами» называли россиян Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и некоторые другие деятели культуры, покинувшие Россию после начала СВО.