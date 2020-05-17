Знаменитый роман Агаты Кристи мог придумать норвежский писатель

https://static.news.ru/photo/bef7d884-9871-11ea-99fb-fa163e074e61_660.jpg Агата Кристи Фото: kinopoisk.ru

Английская писательница Агата Кристи могла не сама придумать идею своего знаменитого романа «Убийство Роджера Экройда», а найти её в книге норвежского писателя.

Проживающая в Норвегии британская переводчица Люси Моффат считает, что нашла книгу, которой воспользовалась Агата Кристи при написании своего романа. Речь идёт о произведении «Железная коляска» (Jernvognen) Стэна Ривертона. Оно было опубликовано в 1909 году.

В этом романе используется литературный приём ненадёжного рассказчика, когда убийцей оказывается сам повествователь. Такой же приём использовала Агата Кристи в своём произведении, опубликованном в 1926 году.

Люси Моффат выяснила, что перевод норвежского романа был напечатан в британском журнале детективных историй Tip Top Stories в период с 1923 по 1924 год. Позже журнал был объединён с изданием Sovereign Magazine, где под псевдонимом печаталась Агата Кристи, сообщает The Guardian.

NEWS.ru писал, что польский писатель Януш Леон Вишневский анонсировал продолжение своего знаменитого романа «Одиночество в Сети». Книга поступит в продажу летом.