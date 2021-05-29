Хлоя Севиньи и Тимоти Шаламе снимутся в романтическом хорроре

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Американские актёры Тимоти Шаламе и Хлоя Севиньи снимутся в романтическом хорроре «Bones & All» Луки Гуаданьино. Съёмки уже стартовали, передаёт THR.

Севиньи уже работала с режиссёром над сериалом «Мы те, кто мы есть». Там же снимался Джек Дилан Грейзер, который в фильме «Красивый мальчик» играл маленького Тимоти Шаламе.

Кроме Шаламе и Севиньи, в новом хорроре сыграют Тейлор Расселл («Волны»), Марк Райлэнс («Шпионский мост»), Андре Холланд («Больница Никербокер»), а также Джессика Харпер («Звездные воспоминания») и Майкл Стулбарг, сыгравший отца Элио в фильме «Назови меня своим именем».

В основу нового проекта Гуаданьино лёг роман Камиллы ДеАнджелис. Лента расскажет о девушке по имени Марен. Она ездит по США и ищет своего отца. Заодно героиня пытается выяснить, почему ей хочется убивать и есть тех, кто её любит.

Ранее стало известно, что создатели сериала «Предложение» нашли актёра, который заменит Арми Хаммера, обвинённого в изнасиловании бывшей девушки. Вместо него будет играть Майлз Теллер, звезда «Одержимости» и «Дела храбрых».