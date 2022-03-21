Хаматова уехала в Латвию. Что она говорила о России, русских и эмиграции

Одна из ведущих российских актрис, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова вместе с тремя дочерьми уехала в Латвию из-за ситуации на Украине. Она назвала свой поступок «очень сложным выбором». 46-летняя артистка не раз становилась объектом хейта, причём критика в её адрес звучала от людей совершенно разных мировоззрений. Хаматову ругали и когда та выступала в защиту Pussy Riot, Кирилла Серебренникова, Алексея Навального (внесён в базу террористов и экстремистов Росфинмониторинга), и когда снялась в ролике в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Год назад в одном из своих интервью она призналась, что рассматривала эмиграцию как один из вариантов дальнейшей жизни, но «немножко отложила» это решение. Что говорила Чулпан Хаматова о России и русских незадолго до того, как покинула родину, — в материале NEWS.ru.

«Я не хочу определяться». 1 марта 2021 года

— Да, в какой-то момент надо делать выбор, но сейчас такое время, когда говорят: «Давайте обобщим». Обобщать не надо. В каждом обобщении есть частицы, которые противоположны друг другу. Я не хочу определяться.

Какие-то этические реформы в Америке мне нравятся, какие-то не очень. И так же в России. Мне нравится, что у нас такое количество отзывчивых людей. Когда мы пытаемся делать благотворительные встречи в Нью-Йорке или Лондоне, где у нас есть сестринские фонды, там ничего не возможно бесплатно вообще [организовать]. Мне очень нравится, что в России артистам дарят после спектакля цветы, нигде в мире этого больше не делают.

И есть огромное количество вещей, которые мне нравятся в русских людях. Например, нежелание взять на себя подлинную ответственность.

Но я понимаю, почему это. Потому что 70 лет хождения по пустыне, когда сбивалась всякая инициатива, и возвращение к этому сейчас... инициативные люди не нужны. Помалкивай, сравняйся с газоном и сиди не дыши, пока тебя не заметили.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец .

«Я немножко отложила вариант эмигрировать». 5 апреля 2021 года.

— Русская культура пострадала из-за событий с Кириллом Серебренниковым (режиссёр был признан судом виновным по «делу Седьмой студии», приговорён к трём годам условно и был вынужден оставить руководство театром «Гоголь-Центр». — NEWS.ru). Культура никогда не входила в то, чем гордились наши власти.

Мне не раз казалось, что мы перешли грань допустимого. Но эта стена каждый раз сдвигается. Тогда мой выбор — уйти во внутреннюю эмиграцию. Эмигрировать — вариант, да. Но я его немножко как бы отложила. Я надеюсь, что железного занавеса у нас не будет.

Чулпан Хаматова Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда я выражала поддержку Алексею Навальному (задержанному после возвращения из Германии. — NEWS.ru), я выражала поддержку своей Родине. Не надо говорить, что я поднимала на флаг Алексея. Я была не согласна с тем, что произошло с Алексеем Навальным. Мне кажется, это беда бедовая: мы в нежелании дать другому право на другую точку зрения всё время заходим в тупик. У нас так и не было той настоящей демократии.

Источник: YouTube-шоу « Осторожно: Собчак »

«Сегодня любое честное высказывание требует смелости». 25 августа 2021 года

— Сегодня любое честное высказывание уже требует смелости. Нам мало оставлено по-настоящему серьёзных тем для разговора. Самой жизнью рождена эта тенденция снимать кино о болевых точках российской действительности. Жизнь ставит сложные вопросы, и кто, как не художники, должны пытаться на них ответить? Ну не ответить, так хотя бы озвучить и начать серьёзный разговор. Творческие люди не могут быть равнодушными к тому, что происходит. А вокруг происходит такое количество несправедливости, которая почему-то всё время перевешивает.

Что касается моих кинопроектов, то у меня вообще перекос именно в эту проблемную сторону, за что меня даже ругают. Я и сама себя не сильно хвалю, но мне важно играть то, что попадает прямо в сердце.

Это (фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», где Хаматова сыграла главную роль. — NEWS.ru) вообще очень метафорическое кино. В нём столько смыслов, уровней, каждый просмотр открывает новое. Я два раза смотрела фильм и на второй раз поняла, что Хаски (актёр, хип-хоп-исполнитель), который играет бегущий в финальных кадрах труп, для меня превратился в абсолютный символ той действительности, в которой я живу. Я, моё поколение или вся страна в целом — нас всё время хоронят, но мы все встаём и бежим дальше.