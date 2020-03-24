https://static.news.ru/photo/7dc539ce-6dc4-11ea-aa2a-fa163e074e61_660.jpg BTS Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

K-pop группа BTS запустила шоу, в котором поможет своим поклонникам выучить корейский язык. Проект будет доступен в собственной соцсети коллектива Weverse.

В шоу, выход которого состоялся 24 марта, войдёт 30 занятий. Уже сейчас можно посмотреть первые три эпизода.

В звукозаписывающей компании Big Hit Entertainment, которую представляют BTS, заявили, что каждое занятие создано для «лёгкого и весёлого» обучения для поклонников, которые испытывают трудности в понимании песен их любимой группы в силу языкового барьера.

Есть только ограниченное количество способов для фанов с лёгкостью выучить корейский, — заявил основатель корпорации Бан Ши Хёк.

Как писал NEWS.ru, участники BTS должны будут отслужить в армии. В Южной Корее подлежат обязательному призыву все здоровые мужчины от 18 до 35 лет.