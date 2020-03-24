K-pop группа BTS запустила шоу, в котором поможет своим поклонникам выучить корейский язык. Проект будет доступен в собственной соцсети коллектива Weverse.
В шоу, выход которого состоялся 24 марта,
В звукозаписывающей компании Big Hit Entertainment, которую представляют BTS, заявили, что каждое занятие создано для «лёгкого и весёлого» обучения для поклонников, которые испытывают трудности в понимании песен их любимой группы в силу языкового барьера.
Есть только ограниченное количество способов для фанов с лёгкостью выучить корейский, — заявил основатель корпорации Бан Ши Хёк.
Как писал NEWS.ru, участники BTS должны будут отслужить в армии. В Южной Корее подлежат обязательному призыву все здоровые мужчины от 18 до 35 лет.
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