Выходящий 6 октября новый эпизод мультсериала «Симпсоны» воссоздаст выступление группы Queen на фестивале Live Aid в 1985 году. В роли Фредди Меркьюри выступит глава рисованного семейства Гомер.
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17-минутное выступление Queen на благотворительном фестивале Live Aid в 1985 году считается одним из лучших «живых» представлений в рок-музыке. Группа исполнила такие хиты, как Bohemian Rhapsody, Radio Ga GA, We Will Rock You и We Are The Champions. Собранные с мероприятия средства пошли на борьбу с голодом в Эфиопии.
24 сентября, как сообщал News.ru, стало известно о смерти Джоэла Мендела, продюсера «Симпсонов» и «Рика и Морти».
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