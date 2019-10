https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Выходящий 6 октября новый эпизод мультсериала «Симпсоны» воссоздаст выступление группы Queen на фестивале Live Aid в 1985 году. В роли Фредди Меркьюри выступит глава рисованного семейства Гомер.

Как пишет NME , новая серия получила название Go Big or Go Homer. Гитарист Queen Брайан Мэй уже опубликовал в Facebook кадр из грядущего эпизода, на котором Гомер Симпсон выступает на сцене в тщательно скопированном образе Меркьюри — включая усы, причёску, характерные голубые джинсы, ремень и белую майку.

17-минутное выступление Queen на благотворительном фестивале Live Aid в 1985 году считается одним из лучших «живых» представлений в рок-музыке. Группа исполнила такие хиты, как Bohemian Rhapsody, Radio Ga GA, We Will Rock You и We Are The Champions. Собранные с мероприятия средства пошли на борьбу с голодом в Эфиопии.

