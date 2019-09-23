https://static.news.ru/photo/a199d90e-de95-11e9-9c6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Продюсер американских анимационных сериалов «Симпсоны» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел скончался в США на 55-м году жизни.

Смерть продюсера подтвердил представитель телесети Adult Swim. По его словам, коллектив компании потрясён неожиданной кончиной.

Майк был сердцем производственной семьи «Рик и Морти», нам будет очень не хватать его фантастического таланта и остроумия, — цитирует представителя телесети журнал Variety .

Продюсер скончался в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Причины его смерти не называются.

Мендел работал более чем над двумя сотнями эпизодов «Симпсонов». К команде сериала «Рик и Морти» он присоединился пять лет назад. На протяжении своей карьеры он четыре раза удостаивался престижной телевизионной премии США «Эмми».

Ранее News.ru писал, что в возрасте 90 лет скончался комедийный актёр Арт Джонсон. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне онкологического заболевания. Актёр прославился благодаря ролям в сериалах «Она написала убийство», «Моя жена меня приворожила», а также был награждён «Эмми» за работу над комедийной программой «Хохмы Роуэна и Мартина».