Голый Дима Билан анонсировал выход нового клипа

https://static.news.ru/photo/e8f9738e-b7ee-11eb-b5ba-96000091f725_660.jpg Фото: bilanofficial/instagram.com

Российский певец Дима Билан объявил о выходе клипа. Новость о новом видео артист сопроводил будоражащим кадром — на чёрно-белом фото Билан стоит абсолютно голый в коридоре квартиры с двумя хрустальными бокалами какого-то напитка. Публикация появилась в его Instagram.

В подписи к снимку сообщается, что клип на песню «Она моя» выходит 19 мая. Режиссёром нового видео стал супруг телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов.

Не ожидали? Я тоже! — подписал певец публикацию.

Композиция вошла в новый альбом Билана «Вторая жизнь». Ранее певец говорил, что клип удивит фанатов. Судя по свежему анонсу, видео и правда может удивить. Фанаты уже пишут восторженные комментарии, заявляя, что не смогут заниматься своими делами после такого кадра.

Не ожидала! Ни премьеры завтра, ни такого фото сейчас. Открыла инсту и чуть не упала! Что будет в клипе? — отреагировала одна из подписчиц знаменитости.

Ранее сообщалось, что Дима Билан стал певцом года по версии III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo. Певицей года назвали Zivert, а группой года признали коллектив Little Big.