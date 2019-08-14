https://static.news.ru/photo/130ec028-beba-11e9-8959-fa163e074e61_660.jpgГлеб Панфилов с супругой Инной ЧуриковойФото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Режиссёр и народный артист РСФСР Глеб Панфилов опроверг информацию о своей госпитализации. По его словам, он был в больнице на плановых процедурах.
Со мной всё в порядке. Ездил сегодня в больницу на плановые процедуры, сейчас уже дома. Завтра тоже поеду, просто стараюсь следить за здоровьем, давно собирался сходить к врачу, — цитирует Панфилова ТАСС.