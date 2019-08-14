Глеб Панфилов с супругой Инной Чуриковой Глеб Панфилов с супругой Инной Чуриковой Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Режиссёр и народный артист РСФСР Глеб Панфилов опроверг информацию о своей госпитализации. По его словам, он был в больнице на плановых процедурах.

Со мной всё в порядке. Ездил сегодня в больницу на плановые процедуры, сейчас уже дома. Завтра тоже поеду, просто стараюсь следить за здоровьем, давно собирался сходить к врачу, — цитирует Панфилова ТАСС.

Как писал News.ru, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Глеба Панфилова якобы госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии с подозрением на инфаркт.

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