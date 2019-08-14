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Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны, осуждённая по делу о хищениях в «Оборонсервисе», Евгения Васильева открыла «тайную» выставку при поддержке Минкульта. На этом фоне пользователи соцсетей напоминают о её уголовном прошлом и «19 кг ювелирки».

Подруга бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, также фигурировавшего в коррупционном деле «Оборонсервиса», открыла персональную выставку в московском Музее Востока, пишет «Московский комсомолец». До открытия Евгению Васильеву якобы прятали и делали...