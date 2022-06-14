Галстуки, значки, вышитая карта СССР: фото выставки «Век пионерии» в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В московском Музее Победы открылась выставка «Век пионерии»

В московском Музее Победы открылась выставка «Век пионерии», посвящённая 100-летию пионерской организации, которая стала одним из символов СССР. Выставка продлится до 6 июля.

На выставке представлено около 500 предметов: советские и зарубежные пионерские атрибуты, фотографии, периодические издания, музыкальные инструменты, альбомы, письменные источники и многое другое. Большинство экспонатов являются редкими и во многом уникальными: карта Советского Союза, вышитая пионерами в 1938 году, предметы с автографами известных личностей, различные атрибуты, каждый из которых хранит свою историю.

Также на выставке будут представлены памятные подарки пионерам-делегатам Всесоюзных пионерских слетов. Посетители узнают, что такое книгоноша, зачем пионерам нужны были дворцы, чем занимались пионеры в годы Великой Отечественной войны и в мирное время, а также многие другие занимательные факты из истории пионерской организации.