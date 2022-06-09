Прошлое нельзя перенести: социолог раскритиковала новую пионерию Социолог Омельченко: молодёжное движение «Большая перемена» будет попыткой мобилизовать молодых патриотов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Фестиваль детства и юности «Большая перемена» в Москве

Молодёжное движение «Большая перемена», которое называют «новой пионерией», будет попыткой мобилизовать молодых патриотов, сообщила профессор департамента социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Елена Омельченко. В разговоре с RTVI она призналась, что против такого подхода, который ограничивает неформальные возможности молодёжи развиваться. По её мнению, если вспоминать пионеров, то что-то позитивное в их движении было, но просто перенести опыт прошлого в современность нельзя.

Это опять очередная попытка мобилизации, рекрутирования молодых патриотов, как я понимаю, из резервного толка. Вряд ли можно считать, что такие проекты обойдутся без пропагандистских элементов. Я лично против подобного рода подхода, потому что это сокращает возможности неформального развития молодежи, чтобы они росли независимыми личностями и могли сами ориентироваться в мире, — сказала Омельченко.

Она добавила, что участие казачьих сообществ может означать милитаризацию, а этого бы для детей не хотелось.

Омельченко также задалась вопросом, чем детей будут привлекать к участию в «Большой перемене», если у них самые разные интересы, а «в школы и музеи они и так ходят». Социолог допустила, что инициатива превратится в очередную бюрократическую формальность с отчётами и списком участников.

Законопроект о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена» внесли в Госдуму 19 мая. Целями движения станут содействие государственной политике в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании и профессиональной ориентации детей, организация досуга и подготовка к полноценной жизни в обществе.