https://static.news.ru/photo/be2b196c-485c-11ea-a30a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Полицейские во Франции задержали похитителей произведений уличного художника Бэнкси. Об этом сообщил портал «Говорит Москва» со ссылкой на местный телеканал BFM.

Злоумышленники похитили одну из работ на улице Парижа в районе Бобур. Картина нанесена на металлическую стену. На ней изображена мышь, стоящая на двух задних лапах, в передних она держит канцелярский нож, голова мышь повернута в другую сторону от резака, а на морде маска. Уточняется, что воры вырезали кусок металла с рисунком.

Французским полицейским удалось задержать похитителей творчества Бэнкси. В ходе досмотра к них обнаружили и другие работы знаменитого уличного художника.

Обстоятельства происшествия пока выясняются.

Ранее NEWS.ru писал о том, что картину Бэнкси продали за рекордные $12 млн на аукционе. Её купили за 13 минут. Торги начинались от $1,9 —2,5 млн.