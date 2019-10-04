Страшное кино по-прежнему привлекает любителей пощекотать нервы. Многие наверняка задумывались о том, нормально ли смотреть фильмы о маньяках, убийствах, насилии или монстрах. Однако история хорроров насчитывает не один десяток лет и людей всегда привлекали вещи, которые позволяют им испытывать сильные эмоции. В данном случае — страх. О том, действительно ли любовь к страшному кино свидетельствует о проблемах с психикой и как изменился этот жанр с течением времени News.ru поговорил со специалистами.

История фильмов ужасов началась с действительно загадочных и страшных фильмов. Однако в 40-е — 50-е они превратились в смешные, в основном голливудские картины, считает киновед и кинокритик Александр Шпагин. По-настоящему пугающие хорроры стали выходить в 70-е годы, когда запад открывал дьявола и темную человеческую природу. Однако позже мода на нестрашные фильмы ужасов вновь вернулась, считает специалист.

Эти фильмы ужасов по сравнению с современными — как небо и земля. Сегодня хорроры скорее не пугают, а ублажают. Раньше это был сегмент для определенной аудитории, которая любит пугаться. Страшное кино показывали в специальных кинотеатрах. А сейчас оно стало частью массовой культурой. В современных фильмах ужасов монстры совершенно не страшные, а скорее сказочные и забавные. Используется графика — легкая, приятная и веселая. Это сделано для того, чтобы зрители не пугались, им было комфортно, и они ели попкорн. Поэтому где-то я испытываю ностальгию по хоррорам, которые были раньше Александр Шпагин киновед и кинокритик

Кинокритик при этом отметил, что сегодня фильмы ужасов чаще всего вплетены во вполне мейнстримовские истории и совмещают в себе все, что нужно для коммерческого кино — экшн и любовь.

На вопрос о том, почему современная молодежь крайне редко интересуется старыми фильмами ужасов, кинокритик заявил, что они просто не знают о их существовании.

Когда я говорю, какие жуткие кинокартины были в Америке и Европе в начале 70-х, все удивляются. Люди даже не знают, как они называются. Если бы они посмотрели старые хорроры, они бы однозначно намного больше впечатлились, чем от просмотра современных фильмов ужасов, — пояснил Александр Шпагин.

Однако среди современных хорроров эксперт выделил кинокартину «Пиковая дама: Чёрный обряд» режиссера Святослава Подгаевского. Собеседник News.ru отметил, что его фильмы хоть и малобюджетны, но максимально наполнены саспенсом (художественный эффект, предполагающий возникновение у зрителя продолжительного тревожного состояния, состояния неопределенности или «подвешенности»).

Психология хоррора

Интерес к страшному кино чаще всего вызван обычным любопытством и желанием ярких эмоций. Клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс пояснил, что современные люди живут скорее в безопасном мире. Выходя на улицу, они не ждут нападения дикого зверя или другого противника. По этой причине многие достаточно редко испытывают естественное для человека чувство страха. Специалист отметил, что некоторым из них не хватает выброса адреналина, который происходит при испуге и поэтому они любят смотреть хорроры.

Раньше мы получали адреналин естественным образом. К примеру, убегая от диких зверей. Сейчас людям этой краски жизни не хватает, и они пытаются ее восполнить. Ведь если у человека совсем нет отрицательных переживаний, ему не от чего оттолкнуться, чтобы получить положительные эмоции Михаил Хорс клинический психолог, писатель и телеведущий

Психолог отметил, что смотреть фильмы ужасов периодически — нормально. Особенно если любитель хорроров активен, общителен и не прочь сходить в кино на комедийную картину. Однако если человек слишком увлечен фильмами ужасов и не интересуется другими жанрами кино, это может говорить о его депрессивном состоянии, психозе или психопатии, которая в крайних стадиях может проявляться в склонности к насилию. Специалист рекомендовал в таких случаях обращаться к психологу или психиатру.

Также собеседник News.ru рекомендовал не заниматься лечением страхов посредством просмотра хорроров. Однако этот способ, считает специалист, может помочь здоровому, полному сил и энергии человеку, у которого нет никаких проблем, кроме как страха перед чем-то определенным.