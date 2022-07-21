Фанаты Шатунова обратились к Тарзану за помощью Фанаты Шатунова обратились к Тарзану с просьбой нарисовать портрет артиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фанаты Юрия Шатунова на прощании с певцом. Архивное фото

Российский музыкант Сергей Глушко (Тарзан) продолжает радовать поклонников картинами собственного написания. На днях он опубликовал серию очередных работ на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Пользователи Сети с восторгом оценили творения Глушко и настойчиво попросили написать портрет певца Юрия Шатунова к его сороковинам.

Сергей, вас можно попросить от имени народа к 40 дням Юрия Васильевича Шатунова его портрет, — написала одна из подписчиц музыканта.

В настоящий момент этот комментарий набрал больше всего лайков под публикацией Тарзана, однако сам артист никак на него не отреагировал.

Ранее стало известно, что накануне панихиды на 40 дней по солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову к его могиле были приставлены охранники. Следить за местом захоронения будут сотрудники Росгвардии, вооруженные автоматами. Отмечается, что подобная мера была введена после ряда инцидентов, произошедших на могиле певца.