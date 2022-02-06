От шеста к мольберту: Тарзан открыл выставку собственных картин

Актёр, певец, стриптизёр и муж заслуженной артистки России Наташи Королёвой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, открыл выставку собственных картин в Москве.
Местом вернисажа стала пока не художественная галерея, а столичный бар. Поздравить Сергея Глушко с открытием выставки пришли звёзды шоу-бизнеса и, конечно, супруга.
Глушко рассказал, что увлекается рисованием с детства. Вернуться к любимому хобби Тарзану помогла пандемия коронавируса. Два года назад, во время режима самоизоляции, когда он вынужден был много времени проводить дома, Сергей вновь взялся за кисть и встал к мольберту. За этот период у Глушко образовалась внушительная коллекция: он пишет портреты жены, тёщи и друзей, а также природу, животных и абстракции.
Фото картин Тарзана и посетивших его выставку звёзд — в галерее NEWS.ru.
Открытие выставки картин актёра Глушко в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Художник Никас Сафронов и артист Сергей Глушко (Тарзан) (слева направо) на открытии своей первой выставки картин в арт-баре "Зелёная собака"
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие выставки картин актёра Глушко в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Артист Сергей Глушко (Тарзан) на открытии своей первой выставки картин в арт-баре "Зелёная собака"
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие выставки картин актёра Глушко в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сын певицы Наташи Королёвой и артиста Сергея Глушко Архип Глушко на открытии первой выставки картин своего отца в арт-баре "Зелёная собака"
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие выставки картин актёра Глушко в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Артист Сергей Глушко (Тарзан) на открытии своей первой выставки картин в арт-баре "Зелёная собака"
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наташа Королёва и артист Сергей Глушко (Тарзан) на открытии своей первой выставки картин в арт-баре "Зелёная собака"
Сергей Булкин/NEWS.ru
Артист Сергей Глушко (Тарзан) на открытии своей первой выставки картин в арт-баре "Зелёная собака"
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие выставки картин актёра Глушко в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наташа Королёва и артист Сергей Глушко (Тарзан) на открытии своей первой выставки картин в арт-баре "Зелёная собака"
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наташа Королёва на открытии выставки картин в арт-баре "Зелёная собака"
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие выставки картин актёра Глушко в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наташа Королёва на открытии выставки картин в арт-баре "Зелёная собака"
Сергей Булкин/NEWS.ru