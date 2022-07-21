К могиле Шатунова приставили вооруженную охрану

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым

В преддверии панихиды на 40 дней по солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову к его могиле были приставлены охранники, сообщает «КП». По данным издания, следить за местом захоронения будут члены Росгвардии, вооруженные автоматами. Отмечается, что подобная мера была введена после ряда инцидентов, произошедших на могиле певца.

95 процентов посетителей ведут себя тихо и культурно. И лишь 5 процентов позволяют себе всякие вольности, — цитирует одного из охранников издание.

Также он отметил, что по новым правилам все неадекватные поклонники будут выводиться с кладбища, а фотографировать можно только могилу Шатунова. Сотрудники Росгвардии будут охранять место захоронения артиста вплоть до 1 августа — именно в этот день пройдет панихида.

Ранее сторож Троекуровского кладбища сообщал о том, что ежедневно к могиле солиста «Ласкового мая» приходят фанаты, на полную громкость включают его песни, пританцовывают под них и фотографируются, а особо циничные люди в прямом смысле слова бросаются на крест и похоронные венки, чтобы сделать селфи.

Юрий Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта. Сообщается, что ему стало плохо во время рыбалки: друзья успели довезти певца до больницы, но медики не смогли его спасти. Прощание с легендарным российским музыкантом прошло 26 июня на Троекуровском кладбище, проститься с Шатуновым пришли сотни фанатов группы.