Фанаты Шатунова устроили танцы на могиле певца Сторож Троекуровского кладбища рассказал, что фанаты Шатунова устраивают танцы на могиле певца

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сторож Троекуровского кладбища сообщил о том, что ежедневно к могиле солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова приходят фанаты, на полную громкость включают его песни, пританцовывают под них и фотографируются. По его словам, которые приводит StarHit, они не прекращают шуметь на кладбище, несмотря на постоянные замечания с его стороны.

Народ валит и валит. Небольшими группами, но стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне, — отмечает сторож.

Кроме этого он отмечает, что некоторые посетители кладбища крадут письма, игрушки и другие вещи с могилы Шатунова. Также охранник заявил, что особо циничные люди в прямом смысле слова бросаются на крест и похоронные венки, чтобы сделать селфи.

Юрий Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта. Сообщается, что ему стало плохо во время рыбалки: друзья успели довезти певца до больницы, но медики не смогли его спасти. Прощание с легендарным российским музыкантом прошло 26 июня на Троекуровском кладбище: проститься с Шатуновым пришли сотни фанатов группы.