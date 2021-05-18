Евровидение-2021 покажут в группе Первого канала в «Одноклассниках»

https://static.news.ru/photo/d4a8bbbe-b7cc-11eb-b7eb-96000091f725_660.jpg Фото: Eurovision Song Contest/facebook.com

Первый канал будет транслировать Евровидение-2021 на своих официальных страницах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Музыкальный конкурс пройдёт в период с 18 по 22 мая в Нидерландах, в городе Роттердам. Первый полуфинал запланирован на 18 мая, второй — на 20 мая, а финальный этап шоу состоится 22 мая в 22:00.

Представительница России певица Манижа примет участие в первом полуфинале под номером три. Она исполнит песню RUSSIAN WOMAN. Также в этот день на сцену выйдут конкурсанты из Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальты.

К старту Евровидения «Одноклассники» запустят отдельную ленту в разделе «Рекомендации», в ней будут собраны все новости о вокальном конкурсе от официальных групп СМИ в соцсети. А 20 мая во время прямого эфира онлайн-шоу «ОК на связи!» Манижа пообщается с поклонниками, ответит на их вопросы и поделится эмоциями от своего выступления в полуфинале.

Все трансляции будут доступны к просмотру с любого устройства в официальных группах Первого канала в ОК и VK: в десктопных и мобильных версиях соцсетей, а также в приложениях на iOS и Android.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала рекламные щиты в поддержку Манижи после победы в национальном отборе на конкурс с призывом слушать каждую женщину: русскую, таджикскую, европейскую, талантливую, смелую.