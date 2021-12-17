Евгений Миронов впервые показал подросшего сына

Актёр Евгений Миронов вышел в свет с восьмилетним подросшим сыном Петром. Худрук театра Наций появился на светском рауте, кадры с которого появились в соцсети.

Это редкий кадр, так как Миронов тщательно скрывает свою личную жизнь от прессы и от поклонников. Известно только, что он не женат, а сына ему родила суррогатная мать.

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Мальчика Миронов официально представил только в прошлом году. До этого никто понятия не имел, что у актёра есть ребёнок. Пётр Миронов заметно подрос, он как две капли воды похож на своего знаменитого отца. Сейчас сын актёра учится во втором классе.

О том, что Миронову родила ребёнка суррогатная мать, стало известно в рамках нашумевшего дела о «торговле детьми». Проходящий обвиняемым по делу генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, назвал фамилию актёра среди других звёзд и политиков, которые пользовались услугами суррогатного материнства.

Ранее сообщалось, что актёры Евгений Миронов и Чулпан Хаматова исполнят главные роли в сериале о первом и единственном президенте СССР Михаиле Горбачёве и его жене Раисе. Его начнут снимать весной следующего года.