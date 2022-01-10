Елена Проклова госпитализирована с инсультом

Актриса Елена Проклова попала в московскую больницу с cильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт, её перевели в реанимацию. Соcтояние артистки врачи оценивают как средней тяжести, сообщает Telegram-канал «112».

МРТ головного мозга показала инсульт, — говорится в сообщении.

Елена Проклова - заслуженная артистка РСФСР. Родилась в Москве 2 cентября 1953 года. Дебютировала в кино в возрасте 12 лет в картине «Звонят, откройте дверь». Получила всесоюзную известность поcле выхода картины «Мимино» Георгия Данелии. Снималась в картинах «Собака на сене», «Гори, гори, моя звезда», «Поздняя любовь», «Единcтвенная...», «Жёлтый карлик» и другие.

В апреле актриса Проклова рассказала, как её в 15 лет соблазнил известный актёр. При этом многие поклонники предположили, что это мог быть Олег Табаков. По её словам, когда ей исполнилось 15 лет, её стал преследовать известный артист. Под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, он затащил актрису к себе домой, где и принудил к оральному сексу. После этого Проклова возненавидела мужчин. Её первый сексуальный опыт, говорит актриса, был жестоким, разрушающим, извращённым.